Aumento degli iscritti ai dottorati e fabbisogno di competenze | Come il futuro della formazione può cambiare il lavoro e il territorio Report Deloitte
Report Deloitte per il progetto MUSA evidenzia una crescita significativa degli iscritti ai corsi di dottorato in Italia: tra il 2020 e il 2024 si è registrato un incremento del 48,5%, passando da poco più di 31 mila a quasi 47 mila studenti, grazie anche ai fondi del PNRR. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Ecco il programma della 43^ Assemblea di ANCI Piemonte | Santena, 11 Ottobre 2025. Oltre 350 iscritti in aumento! #ANCIPiemonte - facebook.com Vai su Facebook
Energia: ad Agosto consumi in calo, aumento della capacità di accumulo e copertura del fabbisogno nazionale con fonti rinnovabili di circa il 48% - Secondo i dati di Terna nel mese di agosto il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 24,7 miliardi di kWh, in calo dell’8,9% rispetto ad agosto 2024. adiconsum.it scrive