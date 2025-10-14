Aumenti stipendiali del personale ATA dagli 82 euro lordi per i Collaboratori ai 186 per gli ex DSGA Tutte le cifre sul tavolo delle trattative

Anche per il personale ATA sono stati definiti, all’interno della trattativa tra ARAN e organizzazioni sindacali, i nuovi incrementi mensili della retribuzione tabellare, che scatterebbero a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di firma definitiva del contratto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

Aumenti stipendiali per i docenti: le ipotesi in discussione tra ARAN e sindacati - X Vai su X

Ipotesi stipendiali docenti dal 2026: cosa prevedono le bozze CCNL Nelle trattative tra ARAN e le organizzazioni sindacali per il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca (triennio 2022-2024), è all’esame una proposta che rivisita le tabelle retributive e introdu - facebook.com Vai su Facebook

Aumento stipendio insegnanti: quanto salirà il salario dei docenti nel 2026 secondo l’ipotesi ARAN - L’ARAN propone nuovi aumenti per docenti e personale ATA: ecco importi, arretrati e novità sul contratto scuola 2022- termometropolitico.it scrive

Docenti e Ata, aumenti subito fino a 186 euro, arretrati 1.450 euro, una tantum 142 euro: la proposta Aran per rinnovo Ccnl 2022/24 - “L’incontro di oggi con le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca si è svolto in un clima costruttivo: abbiamo presentato una proposta economica concentrata sugli incrementi stipen ... Come scrive tecnicadellascuola.it

Rinnovo contratto scuola, Aran presenta gli aumenti per docenti e ATA: “Se ci sarà firma entro il 2025, subito arretrati medi di 1.450 euro lordi e una tantum di 142 euro ... - L'ARAN ha presentato alle organizzazioni sindacali la proposta economica per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022- Come scrive orizzontescuola.it