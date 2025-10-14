Atubolu Inter l’avvertimento di Moretto | C’è una concorrenza feroce soprattutto dalla Germania!
Inter News 24 . La rivelazione del giornalista. La programmazione del futuro in casa Inter passa inevitabilmente dalla porta ( qui le ultime sul calciomercato dei nerazzurri ). Con l’esperto portiere svizzero Yann Sommer in scadenza di contratto a giugno 2026, e con le probabilità di un rinnovo che si assottigliano, la dirigenza nerazzurra ha già iniziato a muoversi per individuare l’erede designato a difendere i pali della squadra meneghina. Fari puntati in Bundesliga. In cima alla lista degli osservatori del club di Viale della Liberazione c’è un nome che sta scalando le gerarchie: quello di Noah Atubolu, giovane e talentuoso portiere tedesco in forza al Friburgo. 🔗 Leggi su Internews24.com
