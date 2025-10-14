Attori e registi premiati 21 giovani diplomati all’Istituto cinematografico

Il cammino continua, in pochi anni l’Icma – Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni, un progetto nato dall’esperienza positiva del BA Film Festival, è diventato un’eccellenza a livello nazionale per la formazione di registi e attori. L’altro giorno, nel parco di Villa Calcaterra. la consegna dei diplomi a 21 giovani che hanno concluso il percorso triennale, mentre una ventina di matricole, che hanno superato il colloquio di selezione, si preparano al nuovo anno accademico, al via il 20 ottobre. Sorridenti ed emozionati, i neodiplomati, soddisfatti del risultato raggiunto, ora dovranno costruire il loro futuro, seguendo la passione che li ha portati a frequentare l’Istituto Antonioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Attori e registi, premiati 21 giovani diplomati all’Istituto cinematografico

