Atteso ritorno a Reggio Calabria del cardinale Bagnasco | aprirà l' anno istituzionale dell' Ina
La città di Reggio Calabria si prepara ad accogliere, con composta solennità e autentico fervore ecclesiale, un appuntamento di alto profilo che unisce tradizione spirituale e responsabilità civile.Giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 19:00, presso la Basilica dell’Eremo, si celebrerà la Santa messa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Guasto e stop nel giorno dell’atteso ritorno dopo dieci edizioni. Folle di turisti e residenti a passeggio lungo la Napoleonica: la regata vista e raccontata dall’alto - facebook.com Vai su Facebook
Ritorno molto atteso, in bassa Valle, di ‘#Gustosando tra #borghi e #cantine in #Valtellina’, #festival enogastronomico d’#eccellenza. Ho partecipato, a #Buglio in Monte (SO), all’inaugurazione del percorso ‘Buglio’ e al convegno in tema #Olimpiadi2026. È st - X Vai su X
Regionali Calabria, Tridico: «Responsabilità di tutti, mia per prima» - Dopo l'amara sconfitta alle elezioni regionali calabresi, il candidato presidente del centrosinistra Tridico a confronto con la coalizione. Come scrive quotidianodelsud.it
Calabria, Occhiuto batte Tridico e si riprende la regione ma c’è un dato che certifica la sconfitta della politica - Dettaglio provinciale: Catanzaro 45,54%, Reggio Calabria 44,94%, Cosenza 42,21%, Crotone 41,09%, Vibo Vale ... Scrive italiaoggi.it
Salvini passeggia a Reggio Calabria, 'le pensioni? Ci proviamo' - Passeggiata lungo Corso Garibaldi, una tappa al Duomo e una in libreria, sempre mano nella mano con la fidanzata Francesca Verdini. Si legge su ansa.it