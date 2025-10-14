Un aereo proveniente da Sharm el-Sheikh e diretto a Roma ha dovuto fare un atterraggio di sicurezza a Napoli a causa, è stato comunicato, di un fumo sospetto nella stiva. L’aereo è stato prima circondato dai vigili del fuoco e poi trainato nel parcheggio. Nell’aereo della WizzAir turisti e anche i giornalisti che hanno seguito il vertice di pace su Gaza. Ai passeggeri è stato comunicato che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma: fumo sospetto nella stiva. A bordo molti turisti e la stampa al seguito di Meloni