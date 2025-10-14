Atterraggio di sicurezza a Napoli per il volo da Sharm a Roma | fumo nella stiva

Il volo diretto a Roma e proveniente da Sharm ha fatto un atterraggio di sicurezza a Napoli; a bordo, oltre a molti turisti, la stampa di ritorno dal summit a cui ha partecipato il premier Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

