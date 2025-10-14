Atterraggio d’emergenza per il volo Sharm el Sheikh-Roma | a bordo diversi giornalisti al seguito della premier Meloni
Un aereo di Wizz Air, partito da Sharm el-Sheikh e diretto a Roma Fiumicino, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Napoli. Lo scrive il Corriere, che riporta le testimonianze di alcuni passeggeri di un presunto «scoppio» in stiva, mentre altri hanno parlato di «fumo». Tra i passeggeri dell’aereo, un Airbus A321neo, c’erano anche diversi giornalisti e operatori che hanno seguito la premier Giorgia Meloni per la conferenza in Egitto sulla pace in Medio Oriente. L’atterraggio d’emergenza. Subito dopo l’atterraggio d’emergenza, i vigili del fuoco hanno circondato l’aereo. Stando ai tracciati della piattaforma Flightradar24, sembra che il velivolo della compagnia low-cost abbia iniziato a registrare problemi mentre era in volo tra la Puglia e la Basilicata. 🔗 Leggi su Open.online
