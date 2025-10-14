Atterraggio d' emergenza a Napoli per l' aereo con i giornalisti che avevano seguito Meloni a Sharm el-Sheikh

Un aereo della WizzAir, proveniente da Sharm el-Sheikh e diretto a Roma, ha effettuato un atterraggio di sicurezza all’aeroporto di Napoli. Secondo le prime notizie, c'era del fumo sospetto nella stiva che ha richiesto in via precauzionale la scelta di fermare il velivolo, un Airbus 321, prima. 🔗 Leggi su Napolitoday.it