Attentati pestaggi e droga sotto l' egida della Scu | richiesta di condanna per 17 imputati
SAN PIETRO VERNOTICOLECCE - Nell'aula bunker del carcere di Lecce lo Stato ha “presentato il conto” a 17 imputati, nell'ambito di un'inchiesta che attribuisce responsabilità per alcuni attentati dinamitardi e incendiari, spari e pestaggi che hanno messo a dura prova San Pietro Vernotico negli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
