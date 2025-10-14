Attentati pestaggi e droga sotto l' egida della Scu | chiesti 170 anni di carcere per 17 imputati
LECCE - Chiesti 20 anni di reclusione per Cristian Tarantino e per il suo presunto luogotenente, Omar De Simone. Lo Stato ha “presentato il conto” a 17 imputati, nell'ambito di un'inchiesta che attribuisce responsabilità per alcuni attentati dinamitardi e incendiari, spari e pestaggi che hanno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
