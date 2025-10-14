Attacco terroristico in pieno centro città come Riccione si prepara alla maxi esercitazione simulata
Riccione si prepara a diventare lo scenario a cielo aperto di una maxi simulazione per testare la risposta del sistema di soccorso in situazioni estreme. Giovedì 16 ottobre dalle 14,30 è in programma infatti un'esercitazione di emergenza che simulerà un attacco terroristico in pieno centro città. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
