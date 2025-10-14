Attacco terroristico in pieno centro città come Riccione si prepara alla maxi esercitazione simulata

Riminitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccione si prepara a diventare lo scenario a cielo aperto di una maxi simulazione per testare la risposta del sistema di soccorso in situazioni estreme. Giovedì 16 ottobre dalle 14,30 è in programma infatti un'esercitazione di emergenza che simulerà un attacco terroristico in pieno centro città. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

attacco terroristico pieno centroAttacco terroristico in pieno centro a Riccione: la simulazione coinvolgerà 30 figuranti - Giovedì 16 ottobre dalle 14:30 è in programma un'esercitazione di emergenza che simulerà un attacco terroristico con uno scenario altamente realistico e carico di criticità operative ... Si legge su altarimini.it

attacco terroristico pieno centroAttacco terroristico a Riccione: conto alla rovescia per la maxiemergenza simulata - Riccione si prepara a diventare lo scenario a cielo aperto di una maxi simulazione per testare la risposta del sistema di soccorso in situazioni estreme. Segnala chiamamicitta.it

attacco terroristico pieno centroRiccione, attacco terroristico in pieno centro a Riccione: ma è solo una simulazione - Dal 15 al 17 ottobre Riccione si trasforma in un grande centro di formazione e simulazione dedicato al soccorso nelle maxiemergenze. Segnala chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Terroristico Pieno Centro