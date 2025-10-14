Attacco russo al convoglio Onu in Ucraina coinvolto un italiano Interviene Tajani

Thesocialpost.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attacco russo ha colpito un convoglio di aiuti delle Nazioni Unite nel sud dell’Ucraina, in particolare nella regione di Kherson, sollevando una ferma condanna internazionale. Nonostante l’attacco mirato a veicoli chiaramente identificabili con il logo dell’ONU, le autorità ucraine hanno riferito che non ci sono state vittime, un fatto definito “miracoloso” dal governatore locale. L’incidente ha visto la distruzione parziale di mezzi destinati a consegnare aiuti umanitari. Parallelamente, le forze russe hanno continuato a colpire le infrastrutture energetiche nell’Ucraina centrale, mentre Mosca ha aperto un procedimento penale contro noti oppositori in esilio con l’accusa di terrorismo e tentato colpo di Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

attacco russo al convoglio onu in ucraina coinvolto un italiano interviene tajani

© Thesocialpost.it - Attacco russo al convoglio Onu in Ucraina, coinvolto un italiano. Interviene Tajani

