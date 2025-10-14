Attacco russo al convoglio Onu in Ucraina coinvolto un italiano Interviene Tajani
Un attacco russo ha colpito un convoglio di aiuti delle Nazioni Unite nel sud dell’Ucraina, in particolare nella regione di Kherson, sollevando una ferma condanna internazionale. Nonostante l’attacco mirato a veicoli chiaramente identificabili con il logo dell’ONU, le autorità ucraine hanno riferito che non ci sono state vittime, un fatto definito “miracoloso” dal governatore locale. L’incidente ha visto la distruzione parziale di mezzi destinati a consegnare aiuti umanitari. Parallelamente, le forze russe hanno continuato a colpire le infrastrutture energetiche nell’Ucraina centrale, mentre Mosca ha aperto un procedimento penale contro noti oppositori in esilio con l’accusa di terrorismo e tentato colpo di Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ucraina, attacco russo a convoglio Onu. Mosca in pressing su Trump: "Convinca Kiev alla pace" - X Vai su X
Centodieci attivisti italiani a bordo di un treno da Kiev, nella notte, si sono trovati sotto un massiccio attacco russo contro Leopoli. L’ultimo pesante raid russo che ha colpito la parte occidentale dell’Ucraina ha sfiorato anche un convoglio sul quale viaggiano gli - facebook.com Vai su Facebook
Guerra in Ucraina, attacco russo a un convoglio Onu - Le Nazioni Unite hanno condannato l'attacco russo di questa mattina a un convoglio di quattro veicoli di una missione umanitaria nella ... iltempo.it scrive
Ucraina, Mosca in pressing: "Usa convincano Kiev alla pace". Attacco russo a convoglio Onu - Il convoglio delle Nazioni Unite era composto da ''quattro veicoli bianchi con insegne: non equipaggiamento militare, ma auto che trasportavano aiuti alla popolazione'', ha scritto Prokudin. Da msn.com
Attacco russo a convoglio Onu. Von der Leyen: “Putin predatore” - Le forze militari russe hanno attaccato un convoglio di aiuti dell’Onu nella comunità di Bilozerka, nella regione di Kherson, utilizzando droni e artiglieria. Segnala pianetagenoa1893.net