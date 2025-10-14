Attacco russo a convoglio Onu Von der Leyen | Putin predatore

Ildifforme.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I combattimenti in Ucraina vanno avanti. Le forze militari russe hanno attaccato un convoglio di aiuti dell’Onu nella comunità di Bilozerka, nella regione di Kherson, utilizzando droni e artiglieria. Attacco definito da Kiev un atto di terrorismo. Durante la notte le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 69 dei 96 droni russi. Iscriviti e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

attacco russo a convoglio onu von der leyen putin predatore

© Ildifforme.it - Attacco russo a convoglio Onu. Von der Leyen: “Putin predatore”

