ATP Stoccolma Berrettini–Zeppieri | derby azzurro al primo turno

Oggi, martedì 14 ottobre 2025 • cemento indoor • orariocampo da definire Matteo Berrettini torna in campo all’ ATP 250 di Stoccolma e debutta con un derby tutto italiano contro Giulio Zeppieri, promosso dal tabellone di qualificazione dopo i successi sull’ucraino Sachko e sul tedesco Zahraj. Sfida inedita sul veloce indoor svedese, con punti pesanti in palio per chi cerca ritmo e fiducia nel finale di stagione. Precedenti e contesto. Head to head: nessun precedente ufficiale tra i due (né ATP né Challenger).. Condizioni di gioco: cemento indoor, ambiente rapido che premia servizio e prime accelerazioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

