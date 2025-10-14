ATP Stoccolma 2025 successi di Cilic e di Etcheverry Elias Ymer vince il derby fraterno

Saranno Matteo Berrettini e Giulio Zeppieri a completare il programma di incontri nell’ ATP250 di Stoccolma. Sul veloce indoor scandinavo, quattro le partite disputate nel primo turno odierno e si può parlare di pronostici rispettati. Sono arrivate, infatti, le affermazioni di Marin Cilic e di Tomas Martin Etcheverry. Il croato (n.92 del ranking) si è imposto contro il giovane norvegese Nicolai Budkov Kjaer (n.136 del ranking) col punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 34 minuti di gioco e affronterà nel secondo round l’altro norvegese (n.2 del seeding) Casper Ruud. Si preannuncia una sfida interessante, soprattutto per le qualità in questo contesto del vincitore degli US Open 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

