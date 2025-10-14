atp stoccolma 2025 berrettini doma zeppieri nel derby e approda agli ottavi

Nel primo turno del torneo ATP di Stoccolma Matteo Berrettini doma Giulio Zeppieri nel derby italiano con il punteggio di 6-4 6-2 e approda così agli ottavi di finale. Nel prossimo turno il giocatore romano, che conquista la seconda vittoria al rientro dopo la lunga pausa post Wimbledon, affronterà il francese Ugo Humbert, testa di serie numero quattro. Berrettini apre le ostilità con il break firmato ai vantaggi per l’1-0 e consolida il vantaggio con il diritto inside out che gli consegna il 2-0. Zeppieri entra in partita con il 2-1, impatta sul 2-2 sfruttando la seconda opportunità di togliere il servizio al rivale e lo sorpassa sul 3-2 dopo aver salvato la palla break. 🔗 Leggi su Oasport.it

