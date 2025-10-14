ATP Stoccolma 2025 Berrettini doma Zeppieri nel derby e approda agli ottavi
Nel primo turno del torneo ATP di Stoccolma Matteo Berrettini doma Giulio Zeppieri nel derby italiano con il punteggio di 6-4 6-2 e approda così agli ottavi di finale. Nel prossimo turno il giocatore romano, che conquista la seconda vittoria al rientro dopo la lunga pausa post Wimbledon, affronterà il francese Ugo Humbert, testa di serie numero quattro. Berrettini apre le ostilità con il break firmato ai vantaggi per l’1-0 e consolida il vantaggio con il diritto inside out che gli consegna il 2-0. Zeppieri entra in partita con il 2-1, impatta sul 2-2 sfruttando la seconda opportunità di togliere il servizio al rivale e lo sorpassa sul 3-2 dopo aver salvato la palla break. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Inizia il DERBY tra Berrettini e Zeppieri a Stoccolma! - X Vai su X
PRONTI PER IL DERBY? The Hammer Berrettini torna in campo all’ATP 250 di Stoccolma! Contro chi? Contro Giulio Zeppieri! Il match tutto azzurro chiuderà il programma odierno del Centrale svedese! Stasera tutti lììììììì #ItaliaTeam FITP Tennis - facebook.com Vai su Facebook
ATP Stoccolma 2025, Berrettini doma Zeppieri nel derby e approda agli ottavi - Nel primo turno del torneo ATP di Stoccolma Matteo Berrettini doma Giulio Zeppieri nel derby italiano con il punteggio di 6- Lo riporta oasport.it
Berrettini agli ottavi all'Atp Stoccolma: Zeppieri battuto in due set - Esordio vincente per Berrettini che, nel derby azzurro all'Atp 250 di Stoccolma, ha sconfitto Giulio Zeppieri 6- Riporta sport.sky.it
A che ora oggi Berrettini-Zeppieri in tv: primo turno Atp Stoccolma 2025 - Matteo Berrettini sfiderà Giulio Zeppieri nel match valido per il primo turno dell’Atp 250 di Stoccolma 2025. Lo riporta spaziotennis.com