ATP Almaty 2025 | avanti gli australiani Nakashima e Shevchenko

Terminata anche la seconda giornata di primi turni all’ATP 250 di Almaty, la maggiore (anche se non capitale) città del Kazakistan. E quello di oggi, per buona misura, è un viaggio tra il Paese che ha larghissima parte del territorio in Asia e l’Australia, visti i risultati odierni. Sono del resto tre gli australiani che vanno avanti. Uno, Adam Walton, lo fa via derby (complicato) con Tristan Schoolkate, gli altri due, Aleksandar Vukic e Rinky Hijikata, arrivano da storie diverse: l’uno elimina il qualificato tedesco Marko Topo, l’altro, da lucky loser, uno dei due kazaki di scena oggi, Timofey Skatov, che non sfrutta a dovere la wild card. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Almaty 2025: avanti gli australiani, Nakashima e Shevchenko

