Atm ferma i bus per Villafranca Tirrena ma annuncia una battaglia legale

Messinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È durato solo sette mesi il collegamento tra Messina e Villafranca Tirrena con i bus Atm. Il servizio, inaugurato lo scorso marzo, è stato infatti sospeso dall'azienda di via La Farina dopo un ricorso al Tar di un'altra ditta attiva nel settore trasporti. Da qui l'annuncio da parte di Palazzo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

