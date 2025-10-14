Atletica Sugli scudi il Parco Alpi Apuane Successo tricolore per Fabrizio Santi a Castenaso

Vittoria tricolore per Fabrizio Santi (nella foto), l’atleta del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, che a Castenaso, nel bolognese, nella prova unica del campionato italiano Masters su strada di 5 chilometri, si impone nella categoria SM70 chiudendo l’impegnativo tracciato con il tempo di 20’32“. Nella stessa gara, buone anche le prove di Luciano Bianchi quarto nella categoria SM65 in 18’50“ mentre Marco Sagramoni è quinto nella categoria SM40 in 16’15“. A Signa, nel fiorentino, Silano Antonini domina ancora la categoria argento nella 10 chilometri su strada con l’ottimo riscontro cronometrico di 37’16“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica Sugli scudi il Parco Alpi Apuane. Successo tricolore per Fabrizio Santi a Castenaso

