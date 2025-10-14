Atalanta U23 la vittoria di Cosenza una boccata d’ossigeno | il percorso a ostacoli dei nerazzurri in un girone complicatissimo
Con ancora negli occhi la preziosa quanto pesante vittoria maturata a tempo scaduto sul campo del Cosenza, l’Atalanta Under 23 ritrova sorriso e fiducia dopo un periodo davvero molto complicato, ma dal quale i nerazzurri confidano di uscirne con ancora più consapevolezza nei propri mezzi. Ma procediamo con ordine. L’ Under 23 orobica, ai nastri di partenza della sua terza stagione sul palcoscenico della Serie C italiana, ha dovuto affrontare una serie di cambiamenti, interni ma non solo, che hanno lasciato inevitabilmente strascichi e ripercussioni lungo il cammino. Dopo due anni di altissimo profilo, conclusi con un brillante cammino nei Playoff di categoria, la seconda squadra atalantina ha cambiato guida tecnica: dopo aver chiuso il biennio griffato Francesco Modesto, il club ha deciso di affidare il timone a Salvatore Bocchetti, incaricato a dare continuità ad un progetto sbocciato nell’estate del 2023. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
