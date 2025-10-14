I tre giocatori saranno a disposizione per la partita contro la Lazio. Ancora ai box Bellanova e Kossounou. Kolasinac si è allenato con l'Under 23. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta, sorride Juric: Scamacca, Zalewski e Scalvini tornano in gruppo