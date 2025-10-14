Atalanta sorpresa Scamacca | il centravanti si allena con la squadra

Ecodibergamo.it | 14 ott 2025

CALCIO. Martedì 14 ottobre, alla ripresa della preparazione, Juric ha ritrovato l’attaccante che sembra aver superato l’infiammazione al ginocchio. Il n.9 nerazzurro potrebbe essere a disposizione contro la Lazio, domenica 19 ottobre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta sorpresa scamacca il centravanti si allena con la squadra

© Ecodibergamo.it - Atalanta, sorpresa Scamacca: il centravanti si allena con la squadra

Atalanta, sorpresa Scamacca: il centravanti si allena con la squadra - Martedì 14 ottobre, alla ripresa della preparazione, Juric ha ritrovato l'attaccante che sembra aver superato l'infiammazione.

FLASH | Infortunati Atalanta, svolta Scamacca! Le ultimissime su Scalvini e Zalewski - In giornata l'Atalanta è tornata a lavorare sul campo per preparare la 7^ giornata di Serie A

Atalanta, Scamacca torna in gruppo: può esserci contro la Lazio - L'attaccante romano, reduce da un'infiammazione al ginocchio, potrebbe venire convocato per il "suo" derby (a livello giovanile ha giocato per entrambe le squadre della capitale).

