Atalanta Scamacca torna in gruppo | può esserci contro la Lazio

Bergamo, 14 ottobre 2025 – Dopo sei settimane di lavoro personalizzato da oggi Gianluca Scamacca ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo nerazzurro. Una buona notizia, attesa peraltro, per l’Atalanta e per il 26enne centravanti romano che vede finalmente la luce in fondo al tunnel di questo ennesimo contrattempo fisico. Il bomber di Fidene, titolare nelle prime due giornate di campionato contro Pisa e Parma, con un gol segnato all’esordio e due pali colpiti, era stato convocato in Nazionale dal neo ct Gattuso ma si era fermato al secondo allenamento, nel ritiro di Coverciano, per un’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto prima a rinunciare alla maglia azzurra e poi a restare fuori dal gruppo dei convocati atalantini per oltre un mese, saltando cinque giornate di campionato e le prime due di Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, Scamacca torna in gruppo: può esserci contro la Lazio

