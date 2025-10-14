Atalanta in tre tornano in gruppo | le ultime da Zingonia

. Buone notizie per Juric in vista della prossima partita contro la Lazio Ivan Juric può finalmente guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni ufficiali della sua Atalanta. In un periodo cruciale della stagione, con un calendario fitto di appuntamenti importanti, il tecnico recupera pedine fondamentali per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

