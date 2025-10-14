Asti segue l’ex fino a casa e la terrorizza in auto | arrestato in flagranza per atti persecutori

Donna pedinata dall'ex compagno fino a casa: arrestato per atti persecutori ad Asti dopo precedenti denunce della vittima.

