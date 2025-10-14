Assunzioni ottobre 2025 quasi 520 mila nuove offerte dalle imprese | ecco i lavori più ricercati

Lettera43.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di ottobre 2025 le imprese procederanno a nuove assunzioni per oltre mezzo milione di unità, con offerte di lavoro soprattutto nel settore terziario. È quanto emerge dal Sistema Informativo Excelsior, progetto promosso da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l’Unione Europea. Rispetto a settembre scorso, si contano circa 50 mila opportunità di impiego in meno, mentre la flessione rispetto a ottobre di un anno fa è di 11 mila addetti. Nonostante la contrazione della domanda di lavoro, rimane elevata la percentuale di mestieri per i quali le imprese fanno fatica a trovare il lavoratore con le giuste competenze. 🔗 Leggi su Lettera43.it

assunzioni ottobre 2025 quasi 520 mila nuove offerte dalle imprese ecco i lavori pi249 ricercati

© Lettera43.it - Assunzioni ottobre 2025, quasi 520 mila nuove offerte dalle imprese: ecco i lavori più ricercati

Leggi anche questi approfondimenti

assunzioni ottobre 2025 quasiLe imprese piemontesi prevedono un ottobre da 30mila assunzioni, ma quasi metà delle figure professionali è di difficile reperimento - Il 58,4% delle assunzioni programmate in Piemonte per il mese di ottobre riguarda imprese di micro e piccola dimensione (1- Secondo targatocn.it

assunzioni ottobre 2025 quasiImprese: 520mila assunzioni a Ottobre 2025, ecco il report - Ecco il bollettino Excelsior di Unioncamere che disegna il quadro delle posizioni ricercate dalle imprese italiane, i profili più richiesti e in che zo ... Lo riporta ticonsiglio.com

assunzioni ottobre 2025 quasiLavoro, a ottobre previste 520mila assunzioni nelle imprese - Vanno bene anche gli impieghi nel settore primario, costruzioni e servizi alle persone. Scrive italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Assunzioni Ottobre 2025 Quasi