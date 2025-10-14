Assunzioni ottobre 2025 quasi 520 mila nuove offerte dalle imprese | ecco i lavori più ricercati

Nel mese di ottobre 2025 le imprese procederanno a nuove assunzioni per oltre mezzo milione di unità, con offerte di lavoro soprattutto nel settore terziario. È quanto emerge dal Sistema Informativo Excelsior, progetto promosso da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l’Unione Europea. Rispetto a settembre scorso, si contano circa 50 mila opportunità di impiego in meno, mentre la flessione rispetto a ottobre di un anno fa è di 11 mila addetti. Nonostante la contrazione della domanda di lavoro, rimane elevata la percentuale di mestieri per i quali le imprese fanno fatica a trovare il lavoratore con le giuste competenze. 🔗 Leggi su Lettera43.it

