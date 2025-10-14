Assolto il boss Giovanni Colombo | era stato condannato per detenzione abusiva di armi e guida con patente revocata
La Corte D’Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto il boss Giovanni Colombo, 58 anni di Montesarchio, imputato di porto abusivo di armi e guida con patente revocata. In particolare il Colombo fermato dalle forze dell’ordine per un posto di blocco veniva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
