Assilea il 22-23 ottobre torna a Milano il Salone del Leasing

(Adnkronos) – Giunto alla sua ottava edizione, il 22 e 23 ottobre torna a Milano il Salone del Leasing organizzato da Assilea – Associazione italiana leasing. Dati di settore e sfide del leasing, finanza, imprese e pubblica amministrazione, banche e intermediari finanziari nell'era dell'incertezza globale, leasing e Unione europea, normativa prudenziale applicata al leasing, mobilità .

