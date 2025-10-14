Assegno unico di ottobre | quando arrivano i soldi e chi prende di più

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inps ha confermato le date di pagamento e le cifre rivalutate per l'assegno unico e universale. Nel mese di ottobre 2025 ne usufruiranno circa sei milioni di famiglie italiane con figli a carico, con importi variabili a seconda dell'Isee (l'indicatore della situazione economica equivalente). Un. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

assegno unico ottobre arrivanoAssegno unico, a ottobre oltre 6 milioni di famiglie ricevono il pagamento Inps - L’Inps ha annunciato il calendario dei pagamenti di ottobre per l’assegno unico. Come scrive alfemminile.com

assegno unico ottobre arrivanoAssegno unico, quando arriva a ottobre: le date, a chi spetta e gli importi - Nel mese di ottobre ne usufruiranno più di sei milioni di famiglie italiane, con importi variabili a ... Scrive tg24.sky.it

assegno unico ottobre arrivanoAssegno Unico ottobre 2025: date di pagamento, importi aggiornati e novità per le famiglie - Ottobre porta il consueto accredito dell’Assegno Unico per i figli a carico: ecco il calendario dei pagamenti, gli importi aggiornati in base a ISEE, età e maggiorazioni, e le novità operative che con ... Scrive cronacalive.it

Cerca Video su questo argomento: Assegno Unico Ottobre Arrivano