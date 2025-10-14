Assegno unico di ottobre | quando arrivano i soldi e chi prende di più

L'Inps ha confermato le date di pagamento e le cifre rivalutate per l'assegno unico e universale. Nel mese di ottobre 2025 ne usufruiranno circa sei milioni di famiglie italiane con figli a carico, con importi variabili a seconda dell'Isee (l'indicatore della situazione economica equivalente). Un. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Taglio delle tasse, aumento dell’assegno unico per i figli, più soldi sulla sanità, ristabilire transizione 4.0. Misure concrete per aiutare gli italiani. Ecco l’appello del Presidente @GiuseppeConteIT al governo - X Vai su X

L’Assegno Unico e Universale rappresenta una misura strutturale di sostegno economico alle famiglie con figli a carico. La nostra nuova Guida all’Assegno Unico, disponibile sul portale Academy di Informazione Fiscale, fornisce un quadro completo - facebook.com Vai su Facebook

Assegno unico, a ottobre oltre 6 milioni di famiglie ricevono il pagamento Inps - L’Inps ha annunciato il calendario dei pagamenti di ottobre per l’assegno unico. Come scrive alfemminile.com

Assegno unico, quando arriva a ottobre: le date, a chi spetta e gli importi - Nel mese di ottobre ne usufruiranno più di sei milioni di famiglie italiane, con importi variabili a ... Scrive tg24.sky.it

Assegno Unico ottobre 2025: date di pagamento, importi aggiornati e novità per le famiglie - Ottobre porta il consueto accredito dell’Assegno Unico per i figli a carico: ecco il calendario dei pagamenti, gli importi aggiornati in base a ISEE, età e maggiorazioni, e le novità operative che con ... Scrive cronacalive.it