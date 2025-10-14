Assegno di Inclusione scatta l’obbligo di incontro ai servizi sociali dopo il rinnovo
Per le famiglie che hanno ottenuto il rinnovo dell’ Assegno di Inclusione (ADI), è obbligatorio presentarsi ai servizi sociali per ridefinire il proprio percorso. Lo spiega l’Inps in una nota pubblicata oggi. Dopo i primi 18 mesi di fruizione, l’ADI può essere rinnovato per un altro anno. Le famiglie che hanno presentato la domanda di rinnovo hanno un nuovo obbligo da rispettare: recarsi ai servizi sociali per la definizione del percorso di attivazione lavorativa o di inclusione sociale. Quando bisogna andare dai servizi sociali dopo il rinnovo. Accedendo alla piattaforma Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa ( SIISL ) è possibile verificare il percorso previsto per i nuclei familiari beneficiari dell’ADI a seguito dell’accoglimento della domanda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
