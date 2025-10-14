Asp Palermo oltre 500 prestazioni a Linosa nelle Giornate della Salute

LINOSA (ITALPRESS) – Si sono concluse con grande partecipazione a Linosa le “Giornate della Salute” organizzate dall’Asp di Palermo, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, con il Distretto Lions 108 Yb Sicilia e con il supporto di Lions Clubs International Foundation (LCIF), che ha messo a disposizione un poliambulatorio mobile attrezzato. Per 3 giorni la più piccola delle Pelagie si è trasformata in un presidio sanitario diffuso: oltre 500 le prestazioni complessive tra visite specialistiche, screening e consulenze hanno consentito ai cittadini di accedere gratuitamente a servizi di prevenzione e assistenza, riducendo le distanze con la terraferma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it