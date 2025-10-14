ASL Salerno visite specialistiche gratuite con ecocolordoppler al PO Andrea Tortora di Pagani per la giornata della prevenzione vascolare e del linfedema oncologico

L’ ASL Salerno, con il patrocinio della Società italiana di Flebologia (SIFL), promuove la “Giornata della prevenzione vascolare e del linfedema oncologico” all’ ospedale “Andrea Tortora” di Pagani, dove sarà possibile da domani, mercoledì 15 ottobre, effettuare visite specialistiche gratuite con ecocolordoppler presso l’ambulatorio di “Flebologia, linfologia, prevenzione e cura del linfedema oncologico” diretto da Maurizio Pagano, presidente SIFL. L’ecocolordoppler è un esame diagnostico di natura non invasiva, che utilizza ultrasuoni per visualizzare e analizzare il flusso sanguigno nelle arterie e nelle vene. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - ASL Salerno, visite specialistiche gratuite con ecocolordoppler al PO “Andrea Tortora” di Pagani per la giornata della prevenzione vascolare e del linfedema oncologico

