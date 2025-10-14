Asia Crapanzano è Miss Gattopardo 2025 | eleganza e talento premiati a Santa Margherita
Asia Crapanzano è Miss Gattopardo 2025. La giovane di Favara, ballerina e insegnante di danza alla scuola Asd Crazy Dance Studio, è stata incoronata nel corso del Fico d’India Fest, manifestazione che ha animato la “Città del Gattopardo” con una serata dedicata alla moda e alla bellezza.L’evento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
