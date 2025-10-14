Asfaltature delle strade più ammalorate di Sassuolo partono quattro interventi
Inizia oggi, martedì 14 ottobre, il nuovo programma di riasfaltatura di alcune della strade più ammalorate.“Un programma – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Maria Raffaella Pennacchia - che va a ripristinare le strade secondo un principio di priorità e urgenza. Grazie alle segnalazioni dei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
