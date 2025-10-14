Ascolti tv | vince Blanca Come è andato il Grande Fratello e Giletti fa boom

Gli ascolti e i dati Auditel di martedì 13 ottobre 2025 vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 3.851.000 spettatori pari al 23.7% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 la terza puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 1.843.000 spettatori con uno share del 14.4%, in calo rispetto a sette giorni fa. Su Rai2, Lo spaesato con Teo Mammucari ha divertito 714.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 il film I mercen4ri - Expendables ha siglato 1.487.000 spettatori con l'8.2%. Su Tv8 lo spettacolo teatrale Bollicine con Max Giusti ha segnato 214. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ascolti tv: vince Blanca. Come è andato il Grande Fratello, e Giletti fa boom

