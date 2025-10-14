Ascolti TV | Lunedì 13 Ottobre 2025

Davidemaggio.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, lunedì 13 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3  ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Grande Fratello ( qui la cronaca della terza puntata ) ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Lo Spaesato  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  I mercenari 4 – Expendables  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Lo Stato delle Cose  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Quarta Repubblica  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  La Torre di Babele  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 lo spettacolo di Max Giusti  Bollicine  ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv luned236 13 ottobre 2025

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 13 Ottobre 2025

News recenti che potrebbero piacerti

ascolti tv luned236 13Ascolti Tv lunedì 13 ottobre: chi vince tra Blanca e il GF, la sfida Scotti-De Martino - C'è attesa per i numeri della prima serata di lunedì 13 ottobre, con lo scontro tra Rai1 e Canale 5 che rivelerà lo stato di salute del reality condotto ... Segnala fanpage.it

ascolti tv luned236 13Ascolti tv lunedì 13 ottobre: Blanca, Grande Fratello, Lo stato delle cose - Ascolti tv 13 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Scrive tpi.it

ascolti tv luned236 13Ascolti tv, vince Balene. Nel pomeriggio cresce Domenica In - Gli ascolti della domenica televisiva vedono in prime time, su Rai1, la fiction Balene – Amiche per Sempre chiudere la prima ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Luned236 13