La serata televisiva di lunedì 13 ottobre 2025 ha offerto al pubblico una vera e propria battaglia per l’audience. Tra fiction, reality e talk show, gli spettatori si sono divisi soprattutto tra Rai 1 e Canale 5, con due programmi simbolo della stagione: Blanca e Grande Fratello. Su Rai 1 è tornata la seconda stagione della serie con Maria Chiara Giannetta, amatissima dal pubblico e ormai divenuta una garanzia di successo per la rete. Dall’altra parte, Alfonso Signorini ha guidato una nuova e intensa puntata del Grande Fratello 2025, tra colpi di scena, nomination e tensioni nella Casa di Cinecittà. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Lunedì 13 Ottobre 2025. sfida tra Blanca e Grande Fratello