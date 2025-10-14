Ascolti TV | Lunedì 13 Ottobre 2025 Blanca 23.7% umilia il GF 14.4%
Nella serata di ieri, lunedì 13 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3 ha interessato 3.851.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello ( qui la cronaca della terza puntata ) ha conquistato 1.843.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 714.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 I mercenari 4 – Expendables incolla davanti al video 1.487.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.072.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 680.000 spettatori (5.2%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 859.000 spettatori e il 4. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
