Ascolti TV | Lunedì 13 Ottobre 2025 Blanca 23.7% umilia il GF 14.4%

Nella serata di ieri, lunedì 13 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3  ha interessato 3.851.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale5  Grande Fratello ( qui la cronaca della terza puntata ) ha conquistato 1.843.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2  Lo Spaesato  intrattiene 714.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1  I mercenari 4 – Expendables  incolla davanti al video 1.487.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3  Lo Stato delle Cose  segna 1.072.000 spettatori (7.3%). Su Rete4  Quarta Repubblica  totalizza 680.000 spettatori (5.2%). Su La7  La Torre di Babele  raggiunge 859.000 spettatori e il 4. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti TV | Lunedì 13 Ottobre 2025. Blanca (23.7%) umilia il GF (14.4%)

