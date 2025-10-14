Ascolti tv ieri 13 ottobre Grande Fratello polverizzato da Blanca | è la fine del reality show?

Milano, 14 ottobre 2025 – In casa Mediaset c’è molto su cui riflettere. Gli ascolti tv di lunedì 13 ottobre rivelano la necessità di ripensare alla formula del Grande Fratello. Un programma che ormai ha mostrato tutti i limiti di una formula decotta, vecchia, stantia, poco interessante. I dati di ascolto della puntata di lunedì 13 ottobre, la terza della “nuova gestione” firmata Simona Ventura e la terza con ascolti di certo non all’altezza delle previsioni, rasentano il disastroso: 14,4% di share, oltre un punto percentuale in meno rispetto alla scorsa settimana, e una media di telespettatori ben al di sotto dei 2 milioni della scorsa settimana: 1 milione 843mila. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

