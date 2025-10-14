Ascolti tv ieri 13 ottobre Grande Fratello polverizzato da Blanca | è la fine del reality show?
Milano, 14 ottobre 2025 – In casa Mediaset c’è molto su cui riflettere. Gli ascolti tv di lunedì 13 ottobre rivelano la necessità di ripensare alla formula del Grande Fratello. Un programma che ormai ha mostrato tutti i limiti di una formula decotta, vecchia, stantia, poco interessante. I dati di ascolto della puntata di lunedì 13 ottobre, la terza della “nuova gestione” firmata Simona Ventura e la terza con ascolti di certo non all’altezza delle previsioni, rasentano il disastroso: 14,4% di share, oltre un punto percentuale in meno rispetto alla scorsa settimana, e una media di telespettatori ben al di sotto dei 2 milioni della scorsa settimana: 1 milione 843mila. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
? I brani inediti di #MaIoSonoFuoco hanno totalizzato 389.999 ascolti su #Spotify nella giornata di ieri ? Dipende: 51.088 ascolti ? Delusa: 48.328 ascolti ? Esibizionista: 67.285 ascolti ? Avvelenata: 31.550 ascolti ? Emanuela: 33.841 ascolti ? C - X Vai su X
Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv ieri (13 ottobre): incubo Grande Fratello e Simona Ventura crolla, sale Giletti - Il reality di Canale 5 crolla sotto i due milioni di spettatori, certezza Blanca (23,7%), Mammucari non oltre il 4,4% di share all’esordio: tutti i dati Auditel ... Segnala libero.it
Ascolti tv ieri 13 ottobre, Grande Fratello polverizzato da Blanca: è la fine del reality show? - La fiction di Raiuno fa registrare addirittura due milioni di spettatori in più: il 23,7% di share contro il 14,4% del programma condotto da Simona Ventura ... msn.com scrive
Ascolti tv lunedì 13 ottobre: Blanca, Grande Fratello, Lo stato delle cose - Ascolti tv 13 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Scrive tpi.it