Ascolti tv i dati del 13 ottobre 2025
La Fiction Rai si impone. Nella serata di ieri, lunedì 13 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3 ha portato a casa ben 3.851.000 spettatori pari al 23.7% di share dalle 21:52 alle 23:38. Nulla da fare, su Canale5 Grande Fratello con 1.843.000 spettatori con uno share del 14.4% dalle 21:50 alle 00:41 (Night a 823.000 e il 16.1%). In sovrapposizione Blanca raccoglie 3.829.000 spettatori (23.9%) mentre il GF 2.123.000 spettatori (13.2%). Su Rai2, dopo la presentazione, Lo Spaesato si ferma a 714.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 I mercenari 4 – Expendables non va oltre 1.487.000 spettatori con l’8. 🔗 Leggi su 361magazine.com
