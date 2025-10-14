Ascolti TV 14 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Atomheartmagazine.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti TV 14 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 14 ottobre 2025. La  serata televisiva del 14 Ottobre 2025  ha proposto un mix di calcio, fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su  Italia-Israele (Qual. Mondiali Calcio 2026), mentre Canale 5 ha risposto con  La Notte Nel Cuore ( LEGGI LE ANTICIPAZIONI ). Italia 1 ha offerto  Greenland, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con È Sempre Cartabianca e DiMartedì. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ascolti tv 14 ottobre 2025 i dati auditel della prima serata

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 14 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche questi approfondimenti

ascolti tv 14 ottobreAscolti tv ieri (13 ottobre): incubo Grande Fratello e Simona Ventura crolla, sale Giletti - Il reality di Canale 5 crolla sotto i due milioni di spettatori, certezza Blanca (23,7%), Mammucari non oltre il 4,4% di share all’esordio: tutti i dati Auditel ... Segnala libero.it

ascolti tv 14 ottobreAscolti Tv lunedì 13 ottobre: chi vince tra Blanca e il GF, la sfida Scotti-De Martino - C'è attesa per i numeri della prima serata di lunedì 13 ottobre, con lo scontro tra Rai1 e Canale 5 che rivelerà lo stato di salute del reality condotto ... Da fanpage.it

ascolti tv 14 ottobreAscolti tv ieri 13 ottobre, Grande Fratello polverizzato da Blanca: è la fine del reality show? - La fiction di Raiuno fa registrare addirittura due milioni di spettatori in più: il 23,7% di share contro il 14,4% del programma condotto da Simona Ventura ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 14 Ottobre