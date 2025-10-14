Ascolti TV 14 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 14 ottobre 2025. La serata televisiva del 14 Ottobre 2025 ha proposto un mix di calcio, fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Italia-Israele (Qual. Mondiali Calcio 2026), mentre Canale 5 ha risposto con La Notte Nel Cuore ( LEGGI LE ANTICIPAZIONI ). Italia 1 ha offerto Greenland, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con È Sempre Cartabianca e DiMartedì. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 14 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata