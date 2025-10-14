Asacom presenti nelle scuole fino a dicembre Chinnici | Risultato ottenuto grazie al nostro emendamento

Agrigentonotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio Asacom, l’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità, sarà garantito in Sicilia fino al mese di dicembre. Lo annuncia Valentina Chinnici, vice presidente della commissione Cultura dell’Ars, al termine della seduta dedicata al tema a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

