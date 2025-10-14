Artifici | la sfida del Teatro della Toscana alla voce ' formazione'

Dopo mesi di polemiche connesse alla chiusura della scuola L'Oltrarno e al declassamento da Teatro Nazionale a Teatro di rilevante interesse culturale, la Fondazione Teatro della Toscana sceglie di rispondere con i fatti. E lo fa nel modo più coerente con la sua storia: tornando al fare teatro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Intelligenza artificiale per le aziende, si accende la sfida tra le big: novità da Google e Amazon - X Vai su X

TERRITORIO - EVENTO ORGANIZZATO DA ITALIA NOSTRA Sez. Jesi: INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN UN ROBOT "Quando l'AI sfida la coscienza" di Ennio Perlini. Sabato 11 ottobre 2025 ore 17.30 Sala convegni al primo piano di Palazzo Bisaccioni Ingres - facebook.com Vai su Facebook

Artifici: la sfida del Teatro della Toscana alla voce 'formazione' - Dopo mesi di polemiche la Fondazione punta sulla formazione e sull’artigianato teatrale con un programma guidato da Punzo, Borrelli, Sieni, Brook e Calamaro ... firenzetoday.it scrive

Teatro della Toscana, arriva 'Artifici' con i maestri del teatro contemporaneo - Il Laboratorio d’Arte è il luogo in cui si realizzano scene e costumi per gli spettacoli prodotti dal Teatro della Toscana, ma è anche il promotore di un’offerta formativa sui mestieri del teatro, ... Scrive 055firenze.it

Teatro della Toscana, la lettera di Massini: “Più forti di prima, vi aspettiamo” - Firenze, 10 settembre 2025 – Una lunga e accorata lettera agli spettatori accompagna l’avvio della nuova campagna abbonamenti del Teatro della Toscana. Da lanazione.it