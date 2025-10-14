Arte | a Roma restaurata Madonna dell’Esilio nella chiesa di San Marco Evangelista
(Adnkronos) – Alla presenza del Cardinale Baldo Réina, vicario del Papa per la Diocesi di Roma, nella chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista è stata svelata, a conclusione di un lungo progetto di restauro, la Pala d’altare, rappresentante la Madonna dell'Esilio del pittore zaratino Andrea Fossombrone. L’opera era stata donata nel 1950 alla comunità Giuliano-Dalmata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
