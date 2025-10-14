Arsenale scoperto in casa | trovate pistole e fucili

I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 42enne incensurato per detenzione illegale di armi. L’operazione rientra nei controlli periodici disposti dai militari su coloro che risultano detentori di armi. Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto nella sua. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

