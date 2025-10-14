Arrivano le multe dell’Ue a Gucci Chloé e Loewe
Arrivano le multe da parte dell’Ue a tre brand della moda mondiale. La commissione Europea ha sanzionato Gucci, Chloé e Loewe “ per aver fissato i prezzi di rivendita in violazione delle norme Ue sulla concorrenza”. L’indagine della commissione ha rivelato che “le tre aziende hanno limitato la capacità dei rivenditori terzi indipendenti con cui collaborano di stabilire i propri prezzi di vendita al dettaglio, online e offline”, per i prodotti progettati e venduti da Gucci, Chloé e Loewe con i rispettivi marchi. “Questo tipo di comportamento anticoncorrenziale – viene spiegato – aumenta i prezzi e riduce la scelta per i consumatori”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
