Arriva Oro Bianco la festa-mercato che celebra formaggi e latticini regionali

Cesenatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre a Roncofreddo si torna a celebrare i sapori autentici della terra con “Oro Bianco”, un'iniziativa promossa da Slow Food, una festa-mercato dei formaggi e dei latticini dell'Emilia-Romagna. Obiettivo dell'iniziativa è quello di coinvolgere una platea di operatori specializzati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

