Arriva la serie turca The Night Fall su Canale 5

Soapvibes.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con Tradimento ormai vicino al gran finale e La Notte nel Cuore che conta ancora una trentina di episodi, Mediaset non perde tempo e rilancia con un nuovo titolo turco. In gran segreto, Canale 5 e Mediaset Infinity hanno acquisito i diritti di The Nightfall ( Bir Gece Masal? ), una serie drammatica che ha già fatto parlare di sé in patria e in Europa. Trasmessa tra settembre 2024 e giugno 2025 sull’emittente turca ATV — la stessa che ha prodotto Hercai – Amore e Vendetta — questa nuova soap promette un mix esplosivo di passioni travolgenti e vendette familiari. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

arriva la serie turca the night fall su canale 5

© Soapvibes.it - Arriva la serie turca The Night Fall su Canale 5

Contenuti che potrebbero interessarti

arriva serie turca theNetflix prepara la concorrenza a Mediaset: arriva la nuova serie turca con l'attore di Io sono Farah - Netflix scommette sul fascino turco: la nuova dizi turca con Engin Akyürek è già la più attesa. Scrive libero.it

arriva serie turca theIo sono Farah, la serie turca arriva in esclusiva su Dreamers & Love - Io sono Farah, la serie turca arriva in esclusiva su Dreamers & Love, il canale di Mediaset Infinity a pagamento. Lo riporta tvserial.it

arriva serie turca theForbidden Fruit anticipazioni puntata di oggi 13 ottobre: arriva la svolta tra Zeynep e Dundar - Al via da oggi la nuova settimana di programmazione della seguitissima e fortunata serie tv turca del pomeriggio di Canale 5, la prima in ordine di palinsesto, che dal lunedì al venerdì tiene compagni ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arriva Serie Turca The