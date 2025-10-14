arriva la serie turca the night fall su canale 5

Con Tradimento ormai vicino al gran finale e La Notte nel Cuore che conta ancora una trentina di episodi, Mediaset non perde tempo e rilancia con un nuovo titolo turco. In gran segreto, Canale 5 e Mediaset Infinity hanno acquisito i diritti di The Nightfall ( Bir Gece Masal? ), una serie drammatica che ha già fatto parlare di sé in patria e in Europa. Trasmessa tra settembre 2024 e giugno 2025 sull’emittente turca ATV — la stessa che ha prodotto Hercai – Amore e Vendetta — questa nuova soap promette un mix esplosivo di passioni travolgenti e vendette familiari. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

