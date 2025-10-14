Arriva il ciclone dalle Baleari rischio nubifragi | in quali regioni scatta l’allarme maltempo

Tregua finita. Dopo un inizio di settimana caratterizzato da meteo stabile e temperature miti, l’Italia si prepara ad affrontare una nuova perturbazione, in arrivo dal settore occidentale del Mediterraneo. Il sistema ciclonico, che si era formato nei giorni scorsi nell’area delle isole Baleari, ha già provocato i primi effetti con rovesci sparsi sulla Sardegna. Finora era rimasto quasi stazionario, bloccato da ampie aree di alta pressione. Ora, però, il quadro barico sta cambiando. Sta arrivando una nuova ondata di maltempo. Imola - PIOGGIA MALTEMPO ALLAGAMENTI 2024 Verso un peggioramento: l’anticiclone si ritira, avanzano le piogge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arriva il ciclone dalle Baleari, rischio nubifragi: in quali regioni scatta l’allarme maltempo

